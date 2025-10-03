التمثيل التجاري ينظم زيارة بوفد من خبراء الزراعة بجنوب إفريقيا إلى مصر

قام المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين، رئيس المكتب التجاري في بريتوريا، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بترتيب زيارة وفد من خبراء وزارة الزراعة الجنوب أفريقية إلى مصر للتعرف على منظومة التكويد والتتبع، والاطلاع على المعامل الخاصة بتحليل عينات الصادرات، وذلك تمهيدًا لدخول الرمان الطازج المصري إلى السوق الجنوب أفريقي.

ويأتى في إطار جهود المكتب التجاري المصري في بريتوريا لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الجنوب أفريقي



وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الجانبين المصري والجنوب أفريقي استمرت على مدار أكثر من عامين، ومن المنتظر أن تكلل بالنجاح بعد استكمال الوفد الجنوب أفريقي لزيارته الرسمية إلى مصر، بما يمهد الطريق أمام فتح سوق جديدة أمام أحد أهم المنتجات الزراعية المصرية.



وأكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تنويع وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق العالمية، ولاسيما الأسواق الأفريقية التي تمثل أحد المحاور الاستراتيجية للتوسع التجاري والاستثماري المصري.

