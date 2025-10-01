الإغلاق خلال ساعات، الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون تمويل الحكومة، الذي قدمه الديمقراطيون، وهو ما يؤدي إلى الإعلان عن "الإغلاق الحكومي"، خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وعدم إقرار الشيوخ الأمريكي تشريع التمويل، يُعني أن خدمات حكومية ستتوقف عن العمل يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية للحكومة الأمريكية لعام 2026.

وتُهدد الأزمة السياسية الحادة، التي يشهدها الكونجرس الأمريكي، على خلفية ملفي الإنفاق الحكومي والرعاية الصحية، بإغلاق الحكومة لأول مرة منذُ 7 سنوات.



ولم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق يسمح بتمرير الميزانية المؤقتة، ما يزيد المخاوف بين الموظفين الحكوميين بشأن تأخير الرواتب أو فقدان وظائفهم.

ومن المتوقع أن تغلق الحكومة رسميا في تمام الساعة 00:01 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، إذا لم يصادق مجلس الشيوخ على مشروع، القانون الذي أقره مجلس النواب لتمديد التمويل لمدة 7 أسابيع، وهو الإجراء المؤقت الذي يمنح النواب فرصة لاستكمال مناقشة ميزانية العام الجديد.

ويتمسك الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بعدم التصويت على القانون ما لم يوافق الجمهوريون على تمديد برنامج الرعاية الصحية وتلبية مطالب أخرى، بينما يرفض الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري أي مفاوضات إضافية، معتبرين أن مشروع القانون مبسط وخال من نقاط خلاف.



وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عقب لقائه مع ترامب في البيت الأبيض: "الآن الكرة في ملعب الرئيس، بإمكانه تفادي إغلاق الحكومة إذا أقنع قادة الحزب الجمهوري بالموافقة على مطالبنا".

فيما حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، من أن البلاد على شفير أزمة إغلاق، مضيفا أن "الديمقراطيين لن يتصرفوا بحكمة".

ويحتاج الجمهوريون، أصحاب الأغلبية في مجلس الشيوخ إلى تأمين 8 أصوات من الديمقراطيين لإنهاء النقاشات الطويلة وإقرار القانون بأغلبية 60 صوتًا، في ظل معارضة السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي لمشروع القانون.



ويعد الجمود بين الحزبين حول مسائل الإنفاق أمرًا متكررًا في واشنطن، لكن الأزمة الحالية تمثل فرصة نادرة للديمقراطيين لاستغلال نفوذهم لتحقيق أهداف سياسية، بينما يترقب ناخبوهم نتائج المواجهة مع الرئيس ترامب.

وقد يتم تسريح الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية، من إدارة الطيران والفضاء (ناسا) إلى المتنزهات الوطنية، وتتعطل مجموعة واسعة من الخدمات، وقد تضطر المحاكم الاتحادية إلى الإغلاق وقد تتأخر المنح المقدمة للشركات الصغيرة.

