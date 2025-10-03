إعلام عبري: الإخلاء وقطع المياه والكهرباء عن غزة حال رفض حماس خطة ترامب

ذكرت القناة 12 العبرية، أن جيش الاحتلال يدرس اتخاذ إجراءات مشددة ضد مدينة غزة في حال جاء رد حركة حماس سلبيًا على المقترحات المطروحة.

وبحسب القناة، فإن الإجراءات تشمل قطع المياه والكهرباء عن المدينة بالكامل، إضافة إلى إخلاء نحو 200 ألف من سكانها بشكل فوري، وذلك ضمن خطط تصعيدية مرتبطة بسير المفاوضات.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 66288 شهيدا

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 63 شهيدا و227 مصابا سقطوا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 66.288 شهيدا و169.3165 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.



250 ألف محاصر في مدينة غزة

بدورها، قالت وكالة الأونروا، إن وصف إسرائيل 250 ألف محاصر في مدينة غزة بالإرهاب أو بدعمه يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة.

كذلك أشار الدفاع المدني بقطاع غزة للجزيرة، إلى أن الاحتلال يستهدف بكل أنواع الأسلحة مقومات الحياة في مدينة غزة.

إجبار كل من يغادر مدينة غزة على المرور عبر حواجز الجيش

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة.

وأضاف كاتس، وفقا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”: نشدد الحصار على غزة لهزيمة حماس.

وتابع وزير الحرب الإسرائيلي: “سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش”.

