الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جدول عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

مهرجان نقابة المهن
مهرجان نقابة المهن التمثيلية، فيتو

كشف مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة، عن جدول عروض وفعاليات هذا العام، حيث من المقرر أن ينطلق المهرجان غدا السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى يوم 17 من الشهر نفسه. 

جدول عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية بعرض مسرحي مميز بعنوان “لو عرف الشباب” للكاتب الكبير توفيق الحكيم، وذلك يوم السبت 4 أكتوبر في تمام التاسعة مساءً على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ليكون أول العروض التي تُقدم مباشرة بعد حفل الافتتاح.

عرض لو عرف الشباب 

المسرحية من إخراج روان الغابة، ويشارك في بطولتها كل من: عمرو عثمان، أحمد خالد، هاجر عفيفي، فؤاد عبد المنعم، هايدي عبد الخالق، مورا نشأت، محمد العرجاوي، كريم دسوقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري نقابة المهن التمثيلية عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية المهن التمثيلية

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

مداهمات واغتيالات وعمليات تبادل، حماس تهاجم عشيرة المجايدة بخان يونس والاحتلال يتدخل

محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

عودة زيزو، عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

عائلات خان يونس تتضامن مع عشيرة المجايدة بعد الاشتباكات الأخيرة

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads