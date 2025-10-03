كشف مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة، عن جدول عروض وفعاليات هذا العام، حيث من المقرر أن ينطلق المهرجان غدا السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى يوم 17 من الشهر نفسه.

جدول عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية بعرض مسرحي مميز بعنوان “لو عرف الشباب” للكاتب الكبير توفيق الحكيم، وذلك يوم السبت 4 أكتوبر في تمام التاسعة مساءً على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ليكون أول العروض التي تُقدم مباشرة بعد حفل الافتتاح.

عرض لو عرف الشباب

المسرحية من إخراج روان الغابة، ويشارك في بطولتها كل من: عمرو عثمان، أحمد خالد، هاجر عفيفي، فؤاد عبد المنعم، هايدي عبد الخالق، مورا نشأت، محمد العرجاوي، كريم دسوقي.

