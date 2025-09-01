الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منافسة قوية بين 78 عرضًا مسرحيًا للانضمام إلى فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

سامح بسيوني
سامح بسيوني

أعلن المخرج سامح بسيوني نائب رئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، الذي يرأسه الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان، عن بدء مرحلة تقديم العروض أمام لجنة المشاهدة ولجنة اختيار العروض المشاركة بالدورة الثامنة من المهرجان.

وأوضح بسيوني في بيان صادر من المكتب الإعلامي للمهرجان، أن الدورة الحالية شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم ما يقرب من 78 عرضًا مسرحيًا، سيتم اختيار الأفضل منها للمشاركة في فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن الهدف هو دعم الطاقات المسرحية المبدعة وإبراز أفضل التجارب الفنية أمام الجمهور.

وقال بسيوني في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثامنة قريبًا وسط اهتمام واسع من النقابة وصناع المسرح المصري، مشيرًا بأن العروض ستقام في أجواء احتفالية تؤكد دور نقابة المهن التمثيلية في تعزيز قيمة المسرح كأحد أهم الفنون المؤثرة في المجتمع، مع الالتزام بمعايير الجودة والتميز الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف زكي نقابة المهن التمثيلية نقابة الممثلين

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

وزير الإسكان يعتذر عن تأخر تسليم شقق الإعلانين العاشر والرابع عشر بسكن لكل المصريين

ليفربول يحسم آخر صفقتين في الانتقالات الصيفية بقيمة 165 مليون إسترليني

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء توضح خطورة التطاول على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads