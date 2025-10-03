الجمعة 03 أكتوبر 2025
قصة حب بين عصام السقا ويارا السكري في علي كلاي

عصام السقا
عصام السقا

تشهد أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان احمد العوضي، وجود قصة حب بين عصام السقا ويارا السكري المشاركين في العمل.

ومن المقرر أن يبدأ أبطال العمل تصوير أولى المشاهد خلال شهر أكتوبر الجاري.

درة بطلة أمام العوضي

وكان محمود حمدان مؤلف مسلسل "علي كلاي"، أكد في تصريحات لـ "فيتو" أن الفنانة درة ستكون هي البطلة أمام أحمد العوضي خلال أحداث العمل.

كما استقر القائمون على مسلسل “علي كلاي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي على أن تكون أولى مشاهد العمل داخل حلبة مصارعة وتجمع هذه المشاهد بطل العمل وعدد من المشاركين.

وتدور أحداث المسلسل الذي سيقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي حول شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها في من حوله.

