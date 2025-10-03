الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضرورة استراتيجية، رئيس إيران يدعو لنقل العاصمة من طهران

بزشكيان، فيتو
بزشكيان، فيتو

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الخميس إلى تسريع خطوات نقل العاصمة الإيرانية من طهران.

وأشار بزشكيان إلى أن الاكتظاظ السكاني والمشكلات البيئية والبنيوية المتراكمة في المدينة جعلت الأمر ضرورة استراتيجية وليست مقترحا إداريا.

أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المياه وهبوط الأرض والتلوث البيئي الشديد

وقال بزشكيان خلال اجتماع رسمي مع عدد من المحافظين إن طهران تعاني من أزمات متفاقمة لم تعد قابلة للتجاهل، موضحا أن العاصمة، التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة تواجه تحديات حادة مثل أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المياه وهبوط الأرض والتلوث البيئي الشديد.

وأضاف الرئيس الإيراني: "في ظل المشكلات القائمة، لم يعد هذا مجرد اقتراح، بل أصبح ضرورة استراتيجية للبلاد"، حسبما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

نقل مقر الحكومة إلى مدينة ساحلية تقع على الخليج

ووفقا للمصادر يدرس بزشكيان وفريقه إمكانية نقل مقر الحكومة إلى مدينة ساحلية تقع على الخليج، في جنوب أو جنوب شرق البلاد، دون أن يحدد موقعا بعينه. ورجحت بعض المصادر أن محافظتي سيستان وبلوشستان وهرمزجان هما الأوفر حظا لاستضافة العاصمة البديلة نظرا لموقعهما الجغرافي على الخليج وتوفر مساحات قابلة للتخطيط العمراني.

يذكر أن طهران العاصمة الإيرانية منذ أكثر من 200 عام، واجهت خلال العقود الأخيرة تضخما سكانيا كبيرا ترافق مع ضعف في البنية التحتية وتراجع في جودة الحياة. ومع تزايد الكثافة المرورية وتدهور نوعية الهواء وتفاقم الهجرة الداخلية نحو العاصمة برزت دعوات متكررة لنقل الوظائف الحكومية والإدارية إلى مدن أخرى.

وكانت الحكومات السابقة قد ناقشت المشروع دون تنفيذ فعلي، لأسباب تتعلق بالكلفة السياسية والمالية الضخمة. ويبدو أن إدارة بزشكيان تسعى الآن إلى إحياء المشروع كأحد محاور الإصلاح الإداري والتنمية الإقليمية.    

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الايرانية طهران مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني

مواد متعلقة

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط إيران

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب أصفهان وسط إيران

روسيا: العقوبات على إيران غير قانونية وتعمق أزمتها النووية

بعد تسمم جماعي، سلطنة عمان تحظر استيراد جميع أنواع المياه المعبأة من إيران

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

تحرك عاجل من جامعة الأزهر بعد واقعة التعدي على طالبة تفهنا الأشراف ( فيديو)

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

الري: إثيوبيا افتعلت فيضانًا صناعيًا لتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

تحذيرات لأهالي طرح النهر بالغربية من ارتفاع منسوب مياه النيل (فيديو)

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مهمة عن غرق أراضي طرح النهر في المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads