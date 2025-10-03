الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب أصفهان وسط إيران

زلزال يضرب أصفهان
زلزال يضرب أصفهان وسط إيران، فيتو

زلزال إيران، ضربت زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة "زوارة" التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، وفق ما أعلنه "مركز رصد الزلازل" التابع لجامعة طهران.

وبحسب المركز فإن الزلزال "وقع عند الساعة 12:05 دقيقة اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات، وتم تسجيله على خط العرض 33.88 والطول 52.95.

وشعر طيف واسع من السكان بالزلزال في عدد من المدن الإيرانية، من بينها العاصمة طهران وقم وأجزاء من محافظة أصفهان.

وأشارت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إلى أن تأثير الهزات الأرضية وصل مناطق دماوند وآبسرد وورامين وكيلان وفشم، وسط قلق بين السكان.

وسُجلت عدة هزات ارتدادية لاحقة، أبرزها زلزالان بقوة 3.1 و3 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب بحالة من الذعر بين المواطنين.


وقال المتحدث باسم طوارئ طهران، شروين تبريزي، إنه حتى الآن لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية في العاصمة نتيجة الهزات.

وتواصل فرق الطوارئ في أصفهان والمناطق القريبة تقييم الأوضاع تحسبًا لأي تطورات جديدة.
 

