السفير الأمريكي في إسرائيل: حان الوقت لإطلاق حماس سراح الرهائن وتسليم أسلحتها

قال السفير الأمريكي في دولة الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، إنه حان الوقت لإطلاق حركة حماس سراح الأسري الإسرائيليين وتسليم أسلحتها.

من جانبه، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من الفلسطينيين مغادرة المنطقة المحتمل أن تكون مكانا للموت مستقبلا لمناطق أكثر أمانا بغزة فورا.

أبواب جحيم غير مسبوق على حماس

وأضاف ترامب: إذا لم يتم التوصل لاتفاق الفرصة الأخيرة بشأن غزة ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس.. يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة.

السلام سيحل في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى

وتابع ترمب: اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين.. بالنسبة لـ حماس هذه فرصة واحدة أخيرة.. السلام سيحل في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى.

واستطرد ترامب: كل الدول العظيمة والقوية والغنية جدا في الشرق الأوسط وافقت على السلام في المنطقة.

