المشدد 15 سنة لعامل متهم بقتل شقيقه حرقا في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل متهم بقتل شقيقه حرقا بعد أن اتهمه باستخدام نجله الصغير كناقل للمواد المخدرة وتوصيلها إلى زبائنه بدائرة قسم شرطة المطرية بالسجن المشدد 15 سنة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن “خ م” عامل قتل شقيقه المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، إثر خلافات سابقة بينهما بسبب اتجار المجني عليه في المواد المخدرة واستغلال نجل المتهم في نقلها إلى زبائنه بالمنطقة.



وأضافت التحقيقات أن المتهم جلب بنزين وما أن ظفر بالمجني عليه حتى ألقاه عليه ثم أشعل فيه النيران باستخدام ولاعة، محدثا ما به من إصابات أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله.

