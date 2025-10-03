دغموم ينضم لقائمة منتخب الجزائر الثاني استعدادا لمواجهة فلسطين

أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر الثاني القائمة المستدعاة لمواجهتي فلسطين.

وشهدت القائمة تواجد عبد الرحيم دغموم لاعب المصري، حيث يستعد منتخب الجزائر الثاني لمواجهة منافسه فلسطين مرتين.

تقام المباراة الأولى يوم 9 أكتوبر الجاري، بينما المواجهة الثانية يوم 13 من الشهر ذاته استعدادا لبطولة كأس العرب.

وتألق دغموم رفقة المصري البورسعيدي في الموسم الجاري إذ لعب 8 مباريات في بطولة الدوري وسجل 4 أهداف.

