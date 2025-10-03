الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: لا تلاعب في وزن أو سعر أسطوانات الغاز بعد اليوم

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

استوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة أحد بائعي أسطوانات الغاز بمركز ومدينة منية النصر خلال جولة ميدانية بشوارع المدينة، للتأكد من الالتزام بالوزن المقرر للأسطوانة ومطابقتها للمواصفات القياسية وسلامة الصمام والأختام.

لن نسمح بأي تلاعب في وزن أو سعر أسطوانات الغاز

وقال المحافظ: “لن نسمح بأي تلاعب في وزن أو سعر أسطوانات الغاز”، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المخالفين وأن أي تجاوز يتعلق بالأوزان أو الأسعار أو سلامة التداول سيتم التصدي له بإجراءات رادعة وفورية، وأن الحملات الرقابية لن تتوقف وستكون صباحًا ومساءً لضبط المنظومة ومنع أي استغلال.

حق المواطن خط أحمر ورقابة مستمرة على محطات تعبئة الغاز

وشدّد " مرزوق " بأن حق المواطن خط أحمر ورقابة مستمرة على محطات تعبئة الغاز ونقاط التوزيع لضبط المنظومة، مؤكدًا أن تكثيف الحملات المشتركة على المستودعات ونقاط البيع مستمرة للتحقق الدوري من الأوزان الفعلية ومطابقة التشغيل للاشتراطات الفنية، ومراجعة سلاسل التوريد والتسليم لضمان الإتاحة الكافية في المدن والقرى.

وأكد اللواء مرزوق أن الجولات الميدانية المفاجئة والتعامل العاجل مع شكاوى المواطنين في كافة القطاعات الخدمية مستمرة لحلها، وسيتم العمل علي توافر أسطوانات الغاز للمواطنين بجودة وسلامة وبالسعر المعتمد، وتحقيق انضباط كامل في منظومة البيع والتوزيع على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسطوانات الغاز الحملات الرقابية الجولات الميدانية اللواء طارق مرزوق الميدانية المفاجئة كافة القطاعات الخدمية شكاوى المواطنين محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

5 مباريات نارية تنتظر ليفربول في شهر أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

حبس وغرامة، عقوبة تقليد عبوات المواد التموينية والبترولية وفقا للقانون

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ميكروباص بأسيوط وتضبط قائده

العثور على الجنود النرويجيين المفقودين أثناء التدريبات قرب الحدود الروسية

الأكثر قراءة

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

المراكب وسيلة تنقل سكان دلهمو في المنوفية بسبب فيضان النيل (فيديو)

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

بعد غرق منازل وأراضي طرح النهر في أشمون، الأهالي: أقمنا خيامًا أسفل الطريق الإقليمي (فيديو)

خبير: أراضي طرح النهر في البحيرة والمنوفية أكثر عرضة للغرق لهذه الأسباب

فتح باب إنشاء حسابات المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم عبر المنصة الموحدة (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

5 مباريات نارية تنتظر ليفربول في شهر أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads