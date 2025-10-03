محافظ الدقهلية: لا تلاعب في وزن أو سعر أسطوانات الغاز بعد اليوم

استوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة أحد بائعي أسطوانات الغاز بمركز ومدينة منية النصر خلال جولة ميدانية بشوارع المدينة، للتأكد من الالتزام بالوزن المقرر للأسطوانة ومطابقتها للمواصفات القياسية وسلامة الصمام والأختام.

لن نسمح بأي تلاعب في وزن أو سعر أسطوانات الغاز

وقال المحافظ: “لن نسمح بأي تلاعب في وزن أو سعر أسطوانات الغاز”، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المخالفين وأن أي تجاوز يتعلق بالأوزان أو الأسعار أو سلامة التداول سيتم التصدي له بإجراءات رادعة وفورية، وأن الحملات الرقابية لن تتوقف وستكون صباحًا ومساءً لضبط المنظومة ومنع أي استغلال.

حق المواطن خط أحمر ورقابة مستمرة على محطات تعبئة الغاز

وشدّد " مرزوق " بأن حق المواطن خط أحمر ورقابة مستمرة على محطات تعبئة الغاز ونقاط التوزيع لضبط المنظومة، مؤكدًا أن تكثيف الحملات المشتركة على المستودعات ونقاط البيع مستمرة للتحقق الدوري من الأوزان الفعلية ومطابقة التشغيل للاشتراطات الفنية، ومراجعة سلاسل التوريد والتسليم لضمان الإتاحة الكافية في المدن والقرى.

وأكد اللواء مرزوق أن الجولات الميدانية المفاجئة والتعامل العاجل مع شكاوى المواطنين في كافة القطاعات الخدمية مستمرة لحلها، وسيتم العمل علي توافر أسطوانات الغاز للمواطنين بجودة وسلامة وبالسعر المعتمد، وتحقيق انضباط كامل في منظومة البيع والتوزيع على مستوى المحافظة.

