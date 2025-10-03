الجمعة 03 أكتوبر 2025
العثور على الجنود النرويجيين المفقودين أثناء التدريبات قرب الحدود الروسية

النرويج
النرويج

 أفادت قناة TV2 بأنه تم العثور على جميع الجنود النرويجيين الذين فقدوا أثناء التدريبات في مقاطعة فينمارك النرويجية التي تقع على الحدود مع روسيا وفنلندا سالمين.  

ووصل بعض الجنود إلى معبر حدودي، وأبلغ عدد آخر منهم لاحقا عن موقعهم قرب الحدود الفنلندية عبر الراديو، وتم إرسال ممثلين عن القوات النرويجية لاستقبالهم. 

وقال قائد العملية إيفيند جونسون هولسبريكن: "بناء على المعلومات المتوفرة لدينا، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنهم يحتاجون إلى رعاية طبية".  

وكان من المقرر أن تنتهي التدريبات صباح الخميس 2 أكتوبر، لكن 10 جنود لم يحضروا إلى الموقع المحدد في الموعد المتفق عليه.

وشاركت الشرطة المزودة بالكلاب البوليسية والصليب الأحمر والقوات المسلحة في عملية البحث.

وفي اليوم نفسه، تم العثور على 5 جنود سالمين، ثلاثة منهم وصلوا متأخرين إلى نقطة الالتقاء المتفق عليها، واثنان آخران في منطقة البحث. وعلقت العملية ليلا واستؤنفت صباح اليوم الجمعة.

