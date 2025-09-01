إصابة نجم باريس سان جيرمان واستبعاده من قائمة منتخب إسبانيا

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خبرا مزعجا من منتخب إسبانيا، اليوم الإثنين، بشأن لاعبه فابيان رويز.

إصابة فابيان رويز

جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا قرر استبعاد رويز من صفوف "لا روخا" بسبب شكوى اللاعب من إصابة عضلية.

وأضاف أن اللاعب غادر معسكر إسبانيا بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي أكدت إصابته.

ويبقى فابيان رويز من الركائز الأساسية للعملاق الباريسي، وترشح رفقة 8 من زملائه لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بالعام الجاري 2025.

ساهم رويز في تتويج بي إس جي بخمسة ألقاب محلية وقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

منتخب إسبانيا يواجه بلغاريا وتركيا

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهتي بلغاريا وتركيا يومي 4 و7 سبتمبر الجاري، في انطلاقة مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

