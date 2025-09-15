سامح حسين يطمئن الجمهور على حالته الصحية

طمأن الفنان سامح حسين الجمهور على حالته الصحية، بعدما انتشرت مؤخرًا بعض الأخبار حول تدهور حالته الصحية، حيث أكد في تصريحات لفيتو أن كل ما تردد من أخبار حول معاناته من أزمة صحية شديدة ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف سامح أن حالته الصحية مستقرة بشكل كبير، ويتواجد في منزل مع أفراد اسرته، ولا يعلم السبب وراء انتشار تلك الشائعات

وكان الفنان حسين أعلن مؤخرًا عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعرضه لوعكة صحية، وهو ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.



ونشر الفنان حسين، حينها الآية رقم 80 من سورة الشعراء، التي يقول الله تعالى فيها ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، وعلّق عليها الفنان بالدعاء قائلًا: "اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا".

وأضاف في منشوره متعجبًا: "ما أضعف الإنسان!"، بالإشارة إلى ضعف الإنسان أمام المرض مهما كان نوعه أو خطورته، لكنه لم يُحدد نوع المرض الذي ألم به.



كما طالب وسام حامد، منذ أيام زوجة من متابعيها عبر "إنستجرام" الدعاء لزوجها الفنان سامح حسين.

ونشرت وسام صورة تجمعها بزوجها سامح حسين وعبقت قائلة: اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا، وأن تعوّضهم خيرًا عن كل ألم ووجع... اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافى، وقرّ أعينهم بتمام شفائه.. اللهم آمين.

ويُعرف عن سامح حسين التزامه الدائم بتقديم أعمال فنية أسرية وكوميدية ذات قيمة وتناسب الجميع، وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرمه بعد برنامج "قطايف"، الذي قدمه في رمضان الماضي ونال استحسان الجميع بمن فيهم الرئيس.



آخر أعمال سامح حسين على الشاشة الكبيرة

يُذكر أن أحدث ظهور سينمائي للفنان سامح حسين كان من خلال فيلم "استنساخ"، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، وشاركه البطولة كل من هبة مجدي، محمد عز، وعدد من الوجوه الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.