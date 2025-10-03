تامر حسني يفجر مفاجأة: نجحت رغم الفقر والتفكك الأسري

وجه الفنان تامر حسني رسالة تحفيزية مؤثرة لجمهوره، دعاهم فيها إلى التحرر من قيود اليأس والأفكار السلبية، ومواجهة التحديات بروح الإصرار والعزيمة.

وأوضح تامر أن تجربته الشخصية خير دليل على ذلك، حيث تمكن من تحقيق النجاح رغم ظروف صعبة عاشها في طفولته، من فقر مادي قاسٍ وتفكك أسري منذ سن السابعة، إضافة إلى الانتقادات المحبطة التي كانت تؤكد له أنه لن ينجح أو يصل بصوته إلى الجمهور.

ونشر تامر عبر حسابه على إنستجرام مقطعًا من أغنيته الشهيرة "طول ما أنت مش تمثال"، وعلق قائلًا: "قضبان سجن أفكارك السلبية هي من صنعك أنت، محدش حابسك والله، أنت اللي حابس نفسك، أول ما تبطل تفكر بشكل يائس، هتقع كل القضبان، وهتخرج من سجنك، وهتنجح، وهتحقق اللي نفسك فيه وأكتر".

وأضاف: "أقسم بالله قبل ما أنجح، كنت بسمع كلام مُحبط زي: مستحيل تنجح، صوتك مش هيوصل، ماعندكش مواصفات النجم.. لكني ما يأستش، بالعكس، حولت الإحباط لطاقة وعناد للوصول".

وختم رسالته قائلًا: "قوموا اتحركوا واسعوا، الحياة لا تحب المستسلم ولا تبتسم له، ولو مش عاجبك مكانك في الدنيا.. غيّره، أنت مش تمثال".

