البابا تواضروس: نهر النيل يساهم في تقارب ومودة وحياة المصريين

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة)، وذلك على هامش زيارته لإيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط.

حضر حفل استقبال البابا تواضروس الثاني، اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط وقيادات المحافظة النيابية والعسكرية والأمنية والدينية ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وممثلي الوزارات والهيئات والطوائف المسيحية ورموز المجتمع الأسيوطي.

وقدم الحفل نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، بينما ألقى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير كلمة نيابة عن مطارنة وأساقفة إيبارشيات أسيوط. وحضره ٢٧ من الآباء مطارنة وأساقفة الكرازة المرقسية.

وألقيت عدة كلمات امتلأت بعبارات الترحيب والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثاني والإشادة بمواقفه الوطنية والإشارة إلى كرازته الدائمة بالمحبة للجميع دون تفرقة.

واختتمت الكلمات بكلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني عبر في مستهلها عن سعادته بزيارة أسيوط، وتقديره لمشاعر المحبة التي لمسها في كل التقاهم طوال جولته التي بلغت يومها الثالث.

وأشار قداسة البابا تواضروس إلى أن كلمة حروف كلمة وطن تحمل معاني هامة فحرف الواو يحمل معنى الوفاء وحرف الطاء يحمل معنى الطمأنينة والنون يشير إلى النعمة.

ثم تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني عن قيمة مصر من حيث تاريخها وموقعها، وتأثير نهر النيل في نفوس المصريين وما يخلقه من تقارب ومودة وحياة مشتركة بينهم.

كما نوه إلى قيمة الاستقامة التي عبر عنها المصريون بالمسلة (مصر الفرعونية) والمنارة (في المسيحية) والمئذنة (في الإسلام).

وأشاد بجهود محافظ أسيوط في النهوض بالمحافظة، مثنيًا انشغاله الدائم بذوي الدخول الضعيفة وسعيه لتوفير مشروعات صغيرة لهم.

