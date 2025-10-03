الجمعة 03 أكتوبر 2025
خارج الحدود

12 شهيدًا بنيران الاحتلال في غزة منذ الفجر

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 12 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

في حين قال مصدر في المستشفى المعمداني إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مدينة غزة منذ صباح اليوم.

كما أكد مجمع ناصر الطبي استشهاد 3 أشخاص في قصف مركبة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبالأمس الخميس، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 48 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع بينهم 13 من طالبي المساعدات.

250 ألف محاصر في مدينة غزة

بدورها، قالت وكالة الأونروا، إن وصف إسرائيل 250 ألف محاصر في مدينة غزة بالإرهاب أو بدعمه يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة.

كذلك أشار الدفاع المدني بقطاع غزة للجزيرة، إلى أن الاحتلال يستهدف بكل أنواع الأسلحة مقومات الحياة في مدينة غزة.

إجبار كل من يغادر مدينة غزة على المرور عبر حواجز الجيش

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة.

وأضاف كاتس، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نشدد الحصار على غزة لهزيمة حماس.

وتابع وزير الحرب الإسرائيلي، أننا سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش. 

