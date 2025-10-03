وعكة صحية تضرب محمد زيدان، تعرف على التفاصيل

تعرض محمد زيدان نجم منتخب مصر وفريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية.

ونشر محمد زيدان صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو في المستشفى بعد تعرضه للوعكة الصحية.

وظهر زيدان في المستشفى، وهو يضع قناع جهاز التنفس خلال الصورة التي نشرها، حيث انهالت عليه الدعوات بالشفاء من جانب محبيه.

على جانب آخر، سبق وأعلن محمد زيدان اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي عام 2016، بعد مسيرة طويلة في الملاعب.

وكانت آخر محطات زيدان الكروية، رفقة فريق الإنتاج الحربي، بعدما انضم إليه عقب تجربة لم يكتب لها النجاح في الدوري الإماراتي رفقة فريق بني ياس.

