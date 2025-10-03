انتخابات الأهلي.. الخطيب يتقدم مع قائمته بأوراق ترشحهم.. 6 وجوه جديدة في فريق بيبو.. و"خناقة" غالي حديث الساعة في الجزيرة

يغلق النادي الأهلي، اليوم الجمعة، باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في دورة جديدة.

وكان النادي الأهلي قد فتح باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة يوم السبت الماضي على أن يتم غلقه اليوم الجمعة.

قائمة الخطيب

وأعلن محمود الخطيب القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري بعد سلسلة من الاجتماعات التى عقدها مع العديد من الشخصيات والرموز الرياضية.

وتضم القائمة ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجى أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام» وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح اليوم الجمعة.

وأجرى الخطيب ستة تغييرات في قائمته على رأسهم الراحل العامري فاروق.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

محمود الخطيب

وفاز فريق كرة القدم في عهد محمود الخطيب كرئيس للنادي بـ 22 لقبا وهم كالآتي: (6 دوري مصري - 3 كأس مصر - 6 سوبر مصري - 4 دوري أبطال إفريقيا - 2 سوبر إفريقيا - 1 كأس القارات الثلاث).

كما وجه الخطيب الشكر والتحية لكلٍّ من الدكتور محمد شوقي ‏والدكتور مهند ‏مجدي والدكتور محمد سراج الدين والمهندسة مي عاطف، أعضاء مجلس إدارة الأهلي، على ‏جهودهم الكبيرة ‏التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية.

وشدد على أن ما ‏قدموه بكل ‏إخلاصٍ محل تقدير كبير من الجميع. وأضاف أن رحلة عطائهم للنادي لن ‏تتوقف؛ للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره. ‏ ‏

الخطيب يتجاهل حسام غالي

وتجاهل محمود الخطيب توجيه الشكر إلى حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، وذلك خلال توجيه الخطيب الشكر لأعضاء المجلس الذين لم تشملهم اختياراته في الانتخابات المقبلة.

حسام غالي

وتم تجاهل حسام غالي على خلفية تصريحات الأخير ضد رئيس النادي والتي أثارت أزمة كبيرة قبل ثلاثة أسابيع.

كما أعلن النادي الأهلي تقدم 4 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة فوق السن وتقدمت كل من منار سعيد وحسن طنطاوي وأحمد شريف وأحمد مجدي الحيوان.

