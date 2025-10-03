مباراة دراماتيكية، نيجيريا تقضي على آمال السعودية بالدقيقة 90 +4 في مونديال الشباب (فيديو)

تلقى المنتخب السعودي خسارة قاسية فجر اليوم الجمعة أمام نظيره النيجيري (3 ـ 2) في ثاني مباريات المنتخبين في الدور الأول من كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليًّا في تشيلي.

وأصبح المنتخب السعودي مهددا بالخروج من الدور الأول للبطولة بعد أن ظل في المركز الرابع من المجموعة السادسة دون رصيد بعد خسارتين، في حين حصد منتخب نيجيريا أول 3 نقاط في المونديال.

للأسف، نيجيريا تسجل الهدف الاول ضد السعودية



— نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) October 2, 2025



وسجل المهاجم نصيرو صاليحو هدف نيجيريا الأول مستغلا خطأ في وسط دفاع السعودية بضربة رأسية قوية.

وتمكن عمار الهييبي من إحراز هدف التعادل للمنتخب السعودي من تمريرة طويلة للحارس حامد الشنقيطي لضعها في الشباك بطريقة رائعة عندما رفع الكرة فوق الحارس.

المنتخب السعودي يسجل هدف التعادل ضد نيجيريا



— نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) October 2, 2025



وقبل نهاية الشوط الأول باغت اللاعب أوشوتشي المنتخب السعودي محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعد ركلة حرة.

— نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) October 2, 2025



وفي الشوط الثاني أدرك طلال الحاجي التعادل (2 ـ 2) للخضر بعد ضربة رأس رائعة انتهت بشكل خرافي في مرمى نيجيريا ليكون واحدا من أجمل أهداف البطولة حتى الآن.

يا ساااااااااااااااااااااااتر، هدف البطولة، هدف المونديال



طلال حاجي يسجل هدف خيالي ضد نيجيريا!



— نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) October 3, 2025



في الدقيقة 90 +4 قلب دانييل باميي الطاولة على المنتخب السعودي ليحرز الهدف الثالث لنيجيريا عن طريق علامة الجزاء ويضيع حل السعوديين في تحقيق أول نقطة بالمونديال.

نيجيريا تسجل هدف الفوز ضد السعودية د94



— نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) October 3, 2025

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأخير من المجموعة السادسة من دون رصيد بعد خسارتين ويلعب المباراة الثالثة والأخيرة أمام النرويج.

