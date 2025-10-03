مباراة دراماتيكية، نيجيريا تقضي على آمال السعودية بالدقيقة 90 +4 في مونديال الشباب (فيديو)
تلقى المنتخب السعودي خسارة قاسية فجر اليوم الجمعة أمام نظيره النيجيري (3 ـ 2) في ثاني مباريات المنتخبين في الدور الأول من كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليًّا في تشيلي.
وأصبح المنتخب السعودي مهددا بالخروج من الدور الأول للبطولة بعد أن ظل في المركز الرابع من المجموعة السادسة دون رصيد بعد خسارتين، في حين حصد منتخب نيجيريا أول 3 نقاط في المونديال.
وسجل المهاجم نصيرو صاليحو هدف نيجيريا الأول مستغلا خطأ في وسط دفاع السعودية بضربة رأسية قوية.
وتمكن عمار الهييبي من إحراز هدف التعادل للمنتخب السعودي من تمريرة طويلة للحارس حامد الشنقيطي لضعها في الشباك بطريقة رائعة عندما رفع الكرة فوق الحارس.
وقبل نهاية الشوط الأول باغت اللاعب أوشوتشي المنتخب السعودي محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعد ركلة حرة.
وفي الشوط الثاني أدرك طلال الحاجي التعادل (2 ـ 2) للخضر بعد ضربة رأس رائعة انتهت بشكل خرافي في مرمى نيجيريا ليكون واحدا من أجمل أهداف البطولة حتى الآن.
في الدقيقة 90 +4 قلب دانييل باميي الطاولة على المنتخب السعودي ليحرز الهدف الثالث لنيجيريا عن طريق علامة الجزاء ويضيع حل السعوديين في تحقيق أول نقطة بالمونديال.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الأخير من المجموعة السادسة من دون رصيد بعد خسارتين ويلعب المباراة الثالثة والأخيرة أمام النرويج.
