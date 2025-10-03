يوم العظماء السبعة، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، الجمعة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل

06:00 ص – الشيخ محمود علي البنا / من (سورة التحريم – الملك حتى آخر المعارج) 27 ق

08:55 ص – الشيخ محمود علي البنا / من (سورة نوح – الإنسان) 30 ق

10:40 ص – الشيخ محمود علي البنا / من (سورة الإنسان حتى آخر المطففين) 31 ق

09:30 م – الشيخ محمود علي البنا / من (سورة الانشقاق حتى آخر البينة) 29 ق



01:00 ص – الشيخ محمود علي البنا / من (سورة الزلزلة حتى ختام القرآن) 11 ق



02:58 ص – الشيخ محمود خليل الحصري / فاتحة الكتاب وأول البقرة 29 ق



03:32 ص – الشيخ محمود خليل الحصري / من (سورة البقرة) 30 ق

07:00 م – الشيخ محمود خليل الحصري برواية الدوري / من (آية 11 البروج حتى ختام الضحى) + تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف 26 ق

08:55 م – الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش / من (المدثر – المرسلات) + تقدمة د. عبد الكريم صالح 22 ق

و الختمة المرتلة

01:53 ص – الشيخ علي حجاج السويسي / من (آية 84 الزخرف حتى آية 20 الأحقاف) 30 ق

10:00 ص – سورة الكهف مرتلة كاملة برواية حفص عن عاصم، بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي

تلاوات القرآن المجود – يوم الجمعة

08:00 ص – الشيخ محمد محمود الطبلاوي / من (سورة الأعراف) 30 ق

05:58 م (قرآن المغرب) – الشيخ أحمد محمد عامر / من (سورة الأحزاب) 40 ق

11:17 م (قرآن السهرة) – الشيخ مصطفى إسماعيل / من (سورة النمل) 45 ق

12:15 ص (بعد منتصف الليل) – الشيخ محمد بدر حسين / من (سورتي لقمان / السجدة) 44 ق

04:07 ص (قبل الفجر) – الشيخ أحمد الرزيقي / من (سورة الشورى) 30 ق

