شاب يذبح صديقه بسبب خلاف مالي بقرية ميت كنانة في طوخ

شهدت قرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب على قتل آخر ذبحًا باستخدام سلاح أبيض، إثر خلاف مالي نشب بينهما، مما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ يفيد بقيام شاب بالاعتداء على آخر خلال مشاجرة حادة، ليسقط المجني عليه غارقًا في دمائه متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في الرقبة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت المعاينة والتحريات المبدئية أن الخلافات المالية بين الطرفين كانت وراء اندلاع المشاجرة، التي تطورت بشكل مأساوي حتى انتهت بجريمة القتل.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب واستكمال التحقيقات.

