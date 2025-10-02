هيثم الهواري: خفض الفائدة رسالة طمأنة قوية للمستثمرين

أكد المهندس هيثم الهواري ،عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هو رسالة طمأنة قوية للمستثمرين بأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحفيز الاستثمار الحقيقي ودعم الاقتصاد المنتج. هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والتجارية، خاصة في محافظات الصعيد التي تحتاج إلى استثمارات جديدة تحقق التنمية وتوفر فرص عمل كريمة للشباب.

وأشار إلى أن خفض تكلفة التمويل يخلق بيئة أفضل لتوسيع المشروعات القائمة وإطلاق مشروعات جديدة، ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المصرية. والأهم أن هذه السياسة تدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير، بعيدًا عن الأنشطة الريعية.

وقال إننا في الصعيد ننظر إلى هذا القرار كفرصة تاريخية لدفع عجلة التنمية، عبر إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية حقيقية تساهم في تشغيل الشباب وبناء قاعدة اقتصادية قوية تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.”

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% في سادس اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 2 أكتوبر الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.