زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوما حادا على نتنياهو لهذا السبب

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، هجوما ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موضحا أن "الهجوم الفاشل في الدوحة، والسلوك غير المسؤول أدى إلى انهيار مكانة إسرائيل".

زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوما عنيفا على نتنياهو

وقال يائير لابيد: "على مدى سنوات، كانت إسرائيل المرشحة الوحيدة في الشرق الأوسط لاتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، ثم أعلن ترامب عن اتفاقية دفاع وتعاون مع قطر".

وأضاف: "هذا فشل سياسي على نطاق لا يمكن تصوره من قبل حكومة نتنياهو، كما أن الهجوم الفاشل في الدوحة، والسلوك غير المسؤول تجاه الإدارة، والرؤية السياسية الصفرية، كل ذلك أدى إلى انهيار مكانة إسرائيل الفريدة في الولايات المتحدة والنجاح الدبلوماسي".

وأشار إلى أنه "في قطر، لم يكن بوسعهم أن يحلموا بذلك قبل عامين".

كما قال: "هذه الحكومة تجرنا من كارثة إلى كارثة. على الصعيد السياسي، هذا ليس إلا إذلالا".

وفي تعليقه على تعهد الولايات المتحدة بضمان أمن قطر، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: "تعهد الدفاع من الولايات المتحدة لقطر هو كارثة سياسية خطيرة وستؤثر على إسرائيل لسنوات طويلة لأنها تغير موازين القوى ليس لصالح إسرائيل في الشرق الأوسط".

