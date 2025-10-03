المساءلة أولًا، كيف غير القانون قواعد اللعبة في القطاع الصحي؟

يمثل قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع الصحي في مصر، إذ وضع إطارًا تشريعيًا ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية على أسس من المهنية والشفافية والالتزام الأخلاقي.

ويهدف القانون إلى ضمان تقديم علاج آمن وفعّال، مع تحميل الأطباء والهيئات الصحية المسؤولية الكاملة عن تطبيق المعايير العلمية والفنية في كل ما يتعلق بالرعاية الطبية.

التزامات مقدمي الرعاية الصحية

والقانون يلزم جميع مقدمي الرعاية الصحية بتوثيق الإجراءات الطبية بدقة، وفقًا للمادة الثانية التي شددت على التزام الطبيب بمبدأ "عناية الشخص الحريص"، وهو ما يعزز من حقوق المرضى ويحد من احتمالات الإهمال أو التقصير.

ولإضفاء المزيد من الانضباط، أنشأ القانون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض بموجب المادة التاسعة. اللجنة تضم نخبة واسعة من الخبراء، يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتشارك فيها وزارات الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب عمداء كليات الطب وكبار الأطباء الشرعيين. هذا التشكيل يعكس رغبة الدولة في إشراك جميع الأطراف المعنية بصحة المواطن وضمان أن تظل قراراتها متوازنة وشاملة.

النزاعات بين المرضى والأطباء

اللجنة تعقد اجتماعات دورية للفصل في النزاعات بين المرضى والأطباء، وتعمل وفق آليات قانونية واضحة تقلل من احتمالات تضارب المصالح أو سوء التقدير.

كما يجيز القانون الاستعانة بخبراء خارجيين لإبداء الرأي الفني دون أن يكون لهم حق التصويت، وهو ما يمنح القرارات طابعًا أكثر موضوعية.

بهذا الإطار الجديد، يسعى القانون إلى وضع حد لحالة الغموض التي كانت تحيط بالأخطاء الطبية في الماضي، ويؤسس لنظام رقابي شفاف يمنح المريض الطمأنينة ويعزز من ثقة المجتمع في المنظومة الصحية.

كما أنه يرسخ مبادئ العدالة والمساءلة، ويعطي حقوق المرضى أولوية قصوى دون الإضرار بحقوق الأطباء، ليصبح أساسًا لعلاقة أكثر توازنًا داخل المشهد الطبي المصري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.