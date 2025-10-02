الخميس 02 أكتوبر 2025
خارج الحدود

مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.


وتؤكد جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب الفلبيني في هذا الظرف الأليم، وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

