رياضة

يوفنتوس يفلت من خسارة مذهلة أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس وفياريال،
يوفنتوس وفياريال، فيتو

انتهت مباراة فياريال ضد يوفنتوس بنتيجة 2/2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي فياريال، ميكاوتادزي وريناتو فيجا، بينما أحرز هدفي يوفنتوس جاتي وكونسيساو.

تشكيل يوفنتوس أمام فياريال

وضم تشكيل يوفنتوس الإيطالي بقيادة مديره الفني الكرواتي إيجور تودور، كلًّا من:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: بيير كالولو، فيديريكو جاتي، لويد كيلي.

خط الوسط: كامبياسو، ويستون ماكيني، لوكاتيلي، كابال.

خط الهجوم: تيون كوبمينيرز، يلديز كينان، جوناثان ديفيد.

