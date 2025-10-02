أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإنهاء النزاع في أوكرانيا، ولكن إذا لم يكن الجانبان مهتمان بالسلام، فإن واشنطن ستواصل بيع الأسلحة للناتو لتصل إلى كييف.

البيت الأبيض: ترامب يسعى لإنهاء النزاع في أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على الدعم العسكري لكييف: "أوضح ترامب أنه يريد إنهاء هذه الحرب. لكنه صرح أيضا بأنه إذا لم يكن الطرفان جادين في إنهاء الحرب، فستواصل الولايات المتحدة الأمريكية بيع الأسلحة لحلف "الناتو"، وسيكون الحلف قادرا على استخدام هذه الأسلحة كما يراه مناسبا".

وفي وقت سابق أعلن ترامب أن الحلفاء في "الناتو"، سيتكفلون بدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سيتم لاحقا تسليمها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن اتفاقا بهذا الشأن تم التوصل إليه خلال قمة الحلف في يونيو الماضي.

