خارج الحدود

الكرملين: واشنطن تزود أوكرانيا بمعلومات عن مواقع طاقة روسية

متحدث الكرملين
متحدث الكرملين

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يزودان أوكرانيا بمعلومات مخابراتية بشكل منتظم، بعد تقارير تفيد بأن واشنطن ستقدم معلومات مخابراتية عن أهداف طاقة روسية إلى كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "تنقل الولايات المتحدة الأمريكية معلومات مخابراتية إلى أوكرانيا على نحو منتظم عبر الإنترنت".

وأضاف: "توريد واستخدام كامل البنية التحتية لحلف الأطلسي والولايات المتحدة لجمع ونقل المعلومات المخابراتية إلى الأوكرانيين واضح".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات مخابراتية عن أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، بينما تدرس واشنطن ما إذا كانت سترسل إلى كييف صواريخ، يمكن استخدامها في مثل هذه الضربات.

