ضبط طن مخللات فاسدة داخل معمل غير مرخص بالقليوبية (صور)

 شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بمدينة القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط طن مخللات متغيرة الخواص الطبيعية تظهر عليها علامات التلف داخل أحد المعامل غير المرخصة.

ضبط المتهمين بقتل رضيع في القليوبية

الأمن يكشف حقيقة فيديو التحرش بفتيات أمام مدرسة فى القليوبية

ضبط طن مخللات فاسدة داخل معمل غير مرخص بالقليوبية 

 يأتي ذلك في إطار حرص المديرية على تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة.

 

 وكشفت الحملة القليوبية أن المضبوطات يتم تصنيعها وتداولها بطرق غير صحية، ودون الالتزام بالمواصفات القياسية، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وسحب عينات عشوائية وإرسالها إلى معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما حررت الحملة محاضر متعددة شملت:

محضر لعدم استيفاء المعمل الاشتراطات الصحية.

محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض الجلدية والمعدية.

التوصية بغلق المعمل لإدارته بدون ترخيص، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.


وقد جرت الحملة تحت إشراف الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، بمشاركة الأستاذ محمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية،  رجب نصر، مراقب الأغذية بالمديرية، وبالتعاون مع مكتب أغذية القناطر الخيرية برئاسة الأستاذ إبراهيم الجمل، وبمشاركة مفتشي الأغذية: محمد سعيد، ورضا عبد المنعم.

