ضبط طن مخللات فاسدة داخل معمل غير مرخص بالقليوبية (صور)

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بمدينة القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط طن مخللات متغيرة الخواص الطبيعية تظهر عليها علامات التلف داخل أحد المعامل غير المرخصة.

ضبط طن مخللات فاسدة داخل معمل غير مرخص بالقليوبية

يأتي ذلك في إطار حرص المديرية على تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة.

وكشفت الحملة القليوبية أن المضبوطات يتم تصنيعها وتداولها بطرق غير صحية، ودون الالتزام بالمواصفات القياسية، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وسحب عينات عشوائية وإرسالها إلى معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما حررت الحملة محاضر متعددة شملت:

محضر لعدم استيفاء المعمل الاشتراطات الصحية.

محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض الجلدية والمعدية.

التوصية بغلق المعمل لإدارته بدون ترخيص، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.



وقد جرت الحملة تحت إشراف الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، بمشاركة الأستاذ محمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، رجب نصر، مراقب الأغذية بالمديرية، وبالتعاون مع مكتب أغذية القناطر الخيرية برئاسة الأستاذ إبراهيم الجمل، وبمشاركة مفتشي الأغذية: محمد سعيد، ورضا عبد المنعم.

ضبط مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.