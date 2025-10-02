4 سيارات إطفاء تنقذ شبرا من كارثة، وحريق جديد بأبو زعبل دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في السيطرة على حريقين اندلعا في منطقتين مختلفتين بالمحافظة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

الحريق الأول شبرا الخيمة

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بـالقليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة بلاستيك بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة. وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء بقيادة المقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة إطفاء بهتيم.

وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء مدعومة بسيارة إسعاف، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، دون تسجيل أي إصابات. وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية حصر الخسائر المادية ومعرفة أسباب اندلاع النيران.

الحريق الثاني أبو زعبل

وفي واقعة أخرى، تمكنت الحماية المدنية القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة عزبة الأبيض – أبو زعبل التابعة لقسم شرطة الخانكة.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية يفيد باندلاع الحريق في مخزن بالدور الأول وامتداده إلى الطابق الثاني. وعلى الفور، تحركت القوات، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي العقار.

الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وجارٍ حصر التلفيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

وأكدت الأجهزة الأمنية القليوبية أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية وانتشار سيارات الإطفاء حال دون وقوع كارثة، بعدما تمت السيطرة على الحريقين في وقت قياسي.



