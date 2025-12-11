تخفيضات نهاية العام على سيارات ميتسوبيشي أتراج وميراج

18 حجم الخط

أعلن الوكيل الحصري لميتسوبيشي في مصر، إطلاق عروض كاش باك وتقسيط قوية على طرازي ميتسوبيشي أتراج وميتسوبيشي ميراج الفئة الأعلى Fully Loaded.



وتُعد سيارات ميتسوبيشي أتراج وميراج من أقل السيارات سعرًا في فئتهما، حيث تقدمان قيمة عالية لأعلى المواصفات لسيارة مستوردة من الخارج مقابل السعر، مع مستوى تجهيزات متكامل يجعلها خيارًا عمليًّا ومناسبًا للاستخدام اليومي، خاصة للعملاء الباحثين عن سيارة اقتصادية بدون التنازل عن الجودة أو الاعتمادية.



وتتميز السيارتان باستهلاك اقتصادي للوقود، ما يساهم في خفض تكلفة التشغيل اليومية، إلى جانب الاعتمادية المعروفة لسيارات ميتسوبيشي، وهو ما يعزز من جاذبيتهما كخيار ذكي داخل فئة السيارات الاقتصادية المتكاملة.



وتشمل العروض الحالية كاش باك بقيمة 70 ألف جنيه على الشراء النقدي للسيارتين لتكون السيارة أتراج السيدان أعلى فئة 670000 جنيه، إلى جانب إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى عامين بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية أو تأمين إجباري، مع دفع مقدم يبدأ من 40% من قيمة السيارة.

ويتم التقسيط على السعر الأصلي للسيارة قبل تطبيق الكاش باك، بما يتيح مرونة أكبر للعملاء في اختيار نظام السداد الأنسب لهم.



ولا تقتصر قيمة العرض على السعر فقط، حيث يحصل العملاء على Diamond Package التي تشمل: “صيانة دورية مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 كم، خدمة الصيانة المتنقلة في موقع العميل دون أي تكاليف إضافية، وخدمة المساعدة على الطريق مجانًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع محافظات مصر، وضمان كلي على السيارة مليون كيلو أو خمس سنوات أيهما أقرب وهو أحد أطول وأشمل برامج الضمان داخل السوق المصري”.

