كيف أحافظ على أداء الصلاة؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية على سؤال أحد المواطنين، والذى قال فيه: "كيف أحافظ على أداء الصلاة، بدون انقطاع؟".

وقال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "افعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبادر بالصلاة"، موضحا: " السيدة عائشة، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتركنا اثناء العمل عندما يسمع الأذان، ويتوجه إلى المسجد، لأداء الصلاة".



واستشهد بقول الله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"، سورة النساء الأية (103)، مؤكدا: "الصلاة أمر حتمي ويجب على المسلم أن يلبي هذا النداء، وكان أهالينا يعلمونا هذا".



واوضح: "أدوات الحفاظ على الصلاة، أصبحت كثيرة، والتى منها انتشار الساعة، وبناء المساجد، وغيرها حتى لا يتم تراكم الصلاة"، مضيفا أنه لا يجب على المسلم تراكم الصلاة ليؤديها مع بعض.



