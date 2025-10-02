خبيرة تكشف تأثير خفض البنك المركزي للفائدة على البورصة

البنك المركزي المصري، قالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال إن قرار البنك المركزي اليوم فيما يخص تخفيض أسعار الفائدة يتماشى مع تراجع التضخم السنوي الأخير في مصر، في ظل انخفاض الضغوط السعرية تدريجيا.

وأضافت فارس أن قرار خفض الفائدة يأتي بعد سلسلة من التخفيضات سبقها تثبيت طويل، في ظل محاولات لبدء دورة تيسير نقدي إذا استمرت المؤشرات في التحسن.

سيولة مرتقبة إلى سوق الأسهم

وتابعت فارس أن خفض الفائدة يقلل العائد على أدوات الدين (أذون وسندات) ويخفض الجاذبية النسبية لها، مما قد يدفع بعض المستثمرين والمودعين إلى البحث عن عوائد أعلى في سوق الأسهم.

ونوهت صفاء فارس إلى أن هذا قد يؤدي إلى زيادة في الطلب على الأسهم خصوصا الأسهم القيادية أو الأسهم ذات الربحية الجيدة وتحرك المؤشرات نحو الارتفاع.

رصد صعود في المؤشرات

وأضافت فارس أنه يتم رصد صعود في المؤشرات بدعم آمال خفض الفائدة، كما في البورصة المصرية، حيث ارتفع المؤشر القيادي أمس مدعوما بصعود سهم «التجاري الدولي».

تحسن في أسهم القطاعات المثقلة بالتكلفة التمويلية

ونوهت إلى ان القطاعات التي تعتمد كثيرا على الاقتراض (العقارات، البناء، المشروعات الصناعية الكبيرة) قد تستفيد مباشرة من خفض تكلفة التمويل، مما يرفع توقعات الربحية لهذه الشركات، كذلك البنوك قد تستفيد من توسع القروض (إذا تحفز الاقتراض)، بشرط ألا تؤثر الضغوط على جودة الأصول.

تباين بين الأسهم الصغيرة والكبيرة

وتابعت فارس: قد تشهد الأسهم صغيرة ومتوسطة حركة نشطة نسبيًا إذا جذبت سيولة المضاربة السريعة، بينما الأسهم الكبيرة قد تتأثر بعوامل مثل تدفقات المستثمرين الأجانب وأداء الشركات القوية حيث انه غالبًا ما تكون ردود الفعل الإيجابية على خفض الفائدة مؤقتة (ليوم أو يومين) ثم يُعاد توجيه الانتباه إلى النتائج الفصلية والبيانات الاقتصادية.

تراجع معدل التضخم في مصر

جدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

يأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم في مصر في سبتمبر ليصل إلى 12%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.

