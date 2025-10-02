العد التنازلي بدأ، سيناريوهات حاسمة للبنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري، يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في واحدة من أكثر الاجتماعات ترقبا هذا العام، لمراجعة أوضاع السياسة النقدية، وسط تطلعات الأسواق والمستثمرين لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث يأتي الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية متشابكة محليا ودوليا.

وتزيد التحديات الاقتصادية المختلفة من أهمية الاجتماع وهو ما يجعل سيناريوهات القرار مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة في معدلات التضخم، وتحركات الأسواق العالمية، وسياسات البنوك المركزية الكبرى.

البنك المركزى المصرى

ومن جانبه، قال الدكتور نبيل فرج الخبير الاقتصادى إن هذا الاجتماع يأتى وسط ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، في ظل انقسام التوقعات بين اتجاه يدعم الإبقاء على الفائدة كما هي حفاظا على استقرار الأسواق، وآخر يرجح خفضا محدودا يستهدف تشجيع الاستثمار وتخفيف أعباء التمويل.

سيناريو خفض أسعار الفائدة



وأكد الدكتور نبيل فرج على أن التوقعات ترجح أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم الخميس إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و2%، وذلك استنادا إلى التحسن الواضح في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح فرج لـ “فيتو”: أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها السابق الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23% على التوالي، وهو ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو التيسير النقدي.



وأشار إلى أن هذا الاتجاه يستند إلى تراجع التضخم، حيث انخفض معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025، فيما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ0.9% في نفس الشهر من العام الماضي، أن استقرار سعر صرف الجنيه بدعم من تحسن موارد النقد الأجنبي، التي بلغت 49.250 مليار دولار في أغسطس، يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ خطوات إضافية.

سيناريو تثبيت أسعار الفائدة



وأضاف الدكتور نبيل فرج الخبير الاقتصادى إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري من المرجح أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية البالغة 22% للإيداع و23% للإقراض، خلال اجتماعها مساء اليوم.



ونوه الدكتور نبيل فرج إلى أن هذا القرار المتوقع يأتي لإتاحة المجال أمام البنك المركزي لقياس تأثير عدد من التطورات الاقتصادية المقبلة، وفي مقدمتها الزيادة المنتظرة في أسعار البنزين خلال أكتوبر الجارى، وما قد يترتب عليها من ضغوط تضخمية.



