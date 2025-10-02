علوم البحار: انحسار مياه المتوسط على كورنيش الإسكندرية ظاهرة طبيعية

شهدت مياه البحر على كورنيش محطة الرمل بالإسكندرية، الة من الانحسار الملحوظ فيما يشبه ظهور شاطئ في المكان الصخري على غير العادة، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.

فيما أكد خبراء معهد علوم البحار والمصايد في الإسكندرية أكدوا انحسار المياه على كورنيش محطة الرمل هو أمر طبيعي وظاهرة متكررة ولا تدعو للقلق أو الخوف.

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد القومي: إنه تتعرض مدينة الإسكندرية بشكل دوري لعوامل المد والجزر التي تؤثر في انخفاض وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، وذلك وفق المعدلات الطبيعية المعروفة.

وأوضح حمودة أن انخفاض منسوب المياه في بعض الشواطئ يُعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وترتبط بثلاثة عوامل رئيسية المد والجزر اليومي، الناتج عن تأثير جاذبية القمر والشمس، والمد والجزر المرتبط بالشهر القمري، والذي يتكرر عند اكتمال القمر أو المحاق، وكذلك الضغط الجوي المرتفع، الذي يؤدي إلى انخفاض مؤقت في منسوب سطح البحر.

وأكد أنه وفقا لأحدث قراءات أجهزة الرصد فإن التراجع في منسوب البحر كان متوقعًا وفق النماذج العلمية، ولا يُعد مؤشرًا على أي خطر استثنائي.

وقد تحدث هذه الظواهر بشكل منفصل أو متزامن، مما يؤدي إلى تراجع واضح في منسوب المياه، وهو ما تسجله محطات الرصد البحرية بدقة، ويعود المنسوب للارتفاع في موعده الطبيعي دون أي تدخل خارجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.