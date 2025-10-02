رئيس شعبة الثروة الداجنة: خفض أسعار الفائدة يحسن مناخ الأعمال بالسوق المحلية

أثنى الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة.

خفض أسعار الفائدة له فوائد كبيرة على الاقتصاد

وقال «السيد» لـ «فيتو» إن خفض أسعار الفائدة له فوائد كبيرة على الاقتصاد، ويحسن من مناخ الأعمال في السوق المصرية، إذ يعمل تخفيض سعر الفائدة على تشجيع المواطنين وخاصة المستثمرين في استثمار أموالهم، بدلًا من ادخارها في البنوك والصناديق الاستثمارية.

خفض أسعار الفائدة يشجع على زيادة الاقتراض والاستثمار في المشاريع

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يشجع على زيادة الاقتراض والاستثمار في المشاريع، مما يعزز من الاقتصادي القومي، والسوق المصرية يحتاج إلى ضخ سيولة جديدة، وإنشاء المشاريع المختلفة، لصالح الوطن والمواطنين، على عكس رفع سعر الفائدة أو إبقاء العائد كما هو.

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% في سادس اجتماعات 2025

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

تراجع معدل التضخم في مصر

يأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم في مصر في سبتمبر ليصل إلى 12%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.

وجاء في البيان الصادر عن البنك المركزي؛ أنه عالميا، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم. وعليه، استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.

ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.

