45 سفينة تبحر من تركيا باتجاه غزة ردا على اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر إبحار حوالي 45 سفينة من ميناء أرسوز بولاية هاتاي التركية ردا على اعتراض إسرائيل لسفن أسطول الصمود المتجهة نحو قطاع غزة.

45 سفينة تبحر من تركيا ردا على اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود



وذكرت بعض وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن القافلة البحرية تتوجه نحو قطاع غزة.

وأشار آخرون إلى أنه لا يوجد ما يؤكد أن وجهة تلك القافلة هي قطاع غزة. مرجحين أنها تعتبر مظاهرة احتجاجية في البحر.

حيث تحمل بعض السفن أعدادا كبيرة من المتضامنين، مما يجعل من الصعب عليها البقاء في البحر لأيام بهذه الحمولة.



وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 سفينة وقارب شاركوا بأسطول الصمود. مشيرة إلى أن مئات المشاركين في الأسطول تم اقتيادهم لميناء أسدود لترحيلهم من إسرائيل.

