سياسة

البابا تواضروس: حياة الإنسان تقوم على خمسة أعمدة روحية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن "الكنيسة تقدم رسائل طمأنينة مع بداية السنة القبطية"، مشيرًا في عظته إلى أن حياة الإنسان تُبنى على خمسة أعمدة روحية، أبرزها محبة الله ومحبة الآخر، التي شبّهها بالصليب حيث تمثل العارضة الرأسية محبة الله، والأفقية محبة الإنسان لأخيه أيًا كان اختلافه.

وجاءت تصريحات البابا تواضروس الثاني خلال زيارته الرعوية لأسيوط الجديدة، حيث دشن صباح اليوم كاتدرائية القديسين الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بمشاركة ٢٤ من المطارنة والأساقفة، في أجواء احتفالية شعبية. وشمل التدشين ثلاثة مذابح، وأيقونات الكنيسة والمعمودية، ليكون الحدث إحدى أبرز محطات زيارته لمحافظة أسيوط.

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا بيسنتي وشعب الإيبارشية، مثنيًا على جهود مثلث الرحمات الأنبا لوكاس أسقفها السابق في بناء الكنيسة وخدمة أبنائها. فيما وجّه الأنبا بيسنتي الشكر للبطريرك، مؤكدًا أن الوطن والكنيسة وروح الأبوة المتمثلة في قداسة البابا تمثل ثلاث عطايا يعيش بها المؤمنون.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة رعوية شملت إيبارشيات ديروط وصنبو، القوصية ومير، أبنوب والفتح، إضافة إلى الدير المحرق.

