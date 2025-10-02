نائب محافظ الدقهلية يناقش آليات دعم الصناعات بالقرى

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا لمناقشة واستعراض آليات دعم الصناعات الموجودة داخل القرى، وتوفير كافة أدوات الدعم اللازم لتنشيط الصناعات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وإزالة كافة المشكلات، وتذليل جميع العقبات، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بدعم المستثمرين والمصنعين وتذليل كافة العقبات أمام المشروعات الاستثمارية والإنتاجية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بدعم المستثمرين والمصنعين وتذليل كافة العقبات أمام المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، وفي إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" والتي تعمل على اختيار قريتين بالتكتل الصناعي بمركز ومدينة أجا وهما قريتي جراح ( صناعة الزجاج) وطنامل ( صناعة الأقمشة التريكو) نظرا للجودة العالية التي تميز المنتجات.

وتناول نائب المحافظ خلال الاجتماع عمل اللجنة التنسيقية المشتركة التي تضم ممثلين عن المحافظة وكافة الجهات التنفيذية ذات الصلة وممثلين عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المصنعين كما تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تيسير الأعمال ومجلس المدينة والتضامن الاجتماعي والأجهزة المحلية المختصة والجهات التمويلية المقترحة.

وأوضح أن مهمة اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الصناعات الموجودة داخل القرى وتصنيف المشكلات التي تواجهها سواء في استصدار التراخيص والإجراءات الحكومية أو الشق الخاص بالتمويل والتواصل بين هذه المصانع والمؤسسات التمويلية المختلفة مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المصنعين وبحث آليات دعم وتطوير القرى المنتجة، والعمل على دمج الصناعات غير المرخصة في الإطار الرسمي وتشجيعهم على البدء في إجراءات الترخيص.

جاء ذلك بحضور، المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل، والمهندس حسن نجا رئيس قطاع دعم الصناعة بمبادرة ابدأ، والمهندسة اسماء الدالي مسئول التواصل الحكومي، والدكتورة ريم درويش مدير مشروعات المبادرة، والمهندس هشام شوقي مدير مشروعات، والمهندس خالد البيلي نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندسة ايناس يسري مدير إدارة تراخيص المستثمرين، والمهندسة نجوى مصطفى بالإدارة، ورشا بدران العضو القانوني.

