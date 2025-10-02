الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الأوبرا تمد فتح التسجيل للاشتراك في مسابقة الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

مهرجان ومؤتمر الموسيقى
مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام مد فترة التسجيل فى الاشتراك بالمسابقة المصاحبة لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 والذى يديره المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجى حتى الإثنين 6 أكتوبر.

مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

وتأتى المسابقات ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إتاحة الفرصة لإكتشاف ودعم المواهب الواعدة فى مجالات الغناء والعزف، وتضم هذا العام ثلاثة أفرع وهى كالتالي:

أولا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للشباب للفئة العمرية من 17 إلى 40 عامًا، ويشترط فيها إرسال فيديو لا تتجاوز مدته 3 دقائق من المتقدمين مع سداد الرسوم الرمزية المقررة قيمة الإشتراك بالمسابقة، وخلالها يؤدي المتسابق فى المرحلة الأولى أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم بالإضافة إلى أغنية من اختياره ويحصل الفائز الأول على جائزة قدرها 50 ألف جنيه، الثانى 40 ألف جنيه، الثالث 30 ألف جنيه.

ثانيا: مسابقة التخت العربى للفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا على أن يتكون التخت من  5 إلى 7 عازفين ويقدم عملًا في أحد قوالب الموسيقى العربية (سماعى – لونجا) إلزاميًا، بالإضافة إلى عمل آخر يختاره، مع سداد رسوم رمزية ويحصل التخت الفائز فى هذه المسابقة على مبلغ 70 ألف جنيه.

ثالثا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال للفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا، ويشترط فيها إرسال المتقدمين فيديو مدته 3 دقائق بحد اقصى مع سداد الرسوم الرمزية المقررة قيمة الإشتراك بالمسابقة حيث يؤدي المتسابق في المرحلة الأولى أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم إلى جانب أغنية من اختياره، ويحصل الفائز الأول علي جائزة قيمتها 35 ألف جنيه، والثانى 30 ألف جنيه والثالث 25 ألف جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 إفتتاح مهرجان الموسيقي العربية دار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

بسبب هجوم النواب، حنفي جبالي: لا توجهوا أي لوم إلى وزير العدل

عنده تجرد ووش واحد، رسالة مؤثرة من إبراهيم فايق لـ سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره في قائمة الخطيب

رئيس النواب يسأل وزير العدل: هل تراجعت عن موقفك؟ والفنجري: نعم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

خدمات

المزيد

قبل قرار المركزي بساعات، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر السكر في السوق اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads