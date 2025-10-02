الأوبرا تمد فتح التسجيل للاشتراك في مسابقة الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام مد فترة التسجيل فى الاشتراك بالمسابقة المصاحبة لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 والذى يديره المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجى حتى الإثنين 6 أكتوبر.

مسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

وتأتى المسابقات ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إتاحة الفرصة لإكتشاف ودعم المواهب الواعدة فى مجالات الغناء والعزف، وتضم هذا العام ثلاثة أفرع وهى كالتالي:

أولا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للشباب للفئة العمرية من 17 إلى 40 عامًا، ويشترط فيها إرسال فيديو لا تتجاوز مدته 3 دقائق من المتقدمين مع سداد الرسوم الرمزية المقررة قيمة الإشتراك بالمسابقة، وخلالها يؤدي المتسابق فى المرحلة الأولى أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم بالإضافة إلى أغنية من اختياره ويحصل الفائز الأول على جائزة قدرها 50 ألف جنيه، الثانى 40 ألف جنيه، الثالث 30 ألف جنيه.

ثانيا: مسابقة التخت العربى للفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا على أن يتكون التخت من 5 إلى 7 عازفين ويقدم عملًا في أحد قوالب الموسيقى العربية (سماعى – لونجا) إلزاميًا، بالإضافة إلى عمل آخر يختاره، مع سداد رسوم رمزية ويحصل التخت الفائز فى هذه المسابقة على مبلغ 70 ألف جنيه.

ثالثا: مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال للفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا، ويشترط فيها إرسال المتقدمين فيديو مدته 3 دقائق بحد اقصى مع سداد الرسوم الرمزية المقررة قيمة الإشتراك بالمسابقة حيث يؤدي المتسابق في المرحلة الأولى أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم إلى جانب أغنية من اختياره، ويحصل الفائز الأول علي جائزة قيمتها 35 ألف جنيه، والثانى 30 ألف جنيه والثالث 25 ألف جنيه.

