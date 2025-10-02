المشدد 5 سنوات لعامل أصاب ربة منزل بعاهة مستديمة في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لربة منزل أثناء نشوب مشاجرة حيث أطلق أعيرة نارية أصابت المجني عليها في عينها بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحدث عاهة مستديمة للمجنى عليها التي تصادف وجودها خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخر، حيث تعدى عليه الأخير بسلاح ناري وأطلق عيارا ناريا فأصابت السيدة في عينها.

وأثبت التقرير الطبي إصابة المجني عليها في عينها إصابة تخلف جراءها عاهة مستديمة متمثلة في تلف بالأعصاب وهذه العاهة المستديمة بنسبة 35 %

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من المستشفي العام يفيد بوصول سيدة مصابة بطلق ناري في عينها.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

