الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الشروع في قتل عامل دليفري ببدر

أمرت  نيابة بدر بإحالة عاطلين  لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة التعدي بسلاح أبيض على عامل دليفري والشروع في قتله بسبب المزاح بينهم في مدينة بدر.

التعدي على دليفري بمدينة بدر 

كانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصان بالتعدي بالضرب على عامل توصيل طلبات بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بقطع بالوجه، حال تواجده أمام محل عمله بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر) وبحوزتهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بأنه حال تواجد المجني عليه بصحبتهما حدثت بينهم مشاجرة بسبب المزاح، قام على إثرها أحدهما بالتعدى على عامل الدليفري بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزتهما "كتر"، مما أحدث إصابته المنوه عنها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

نيابة بدر مدينة بدر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة القاهرة قسم شرطة بدر النيابة العامة

