تخفيف حكم حبس عاطل في حيازة المواد المخدرة بحلوان

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل على حكم حبسه 3 سنوات في حيازة المواد المخدرة وقضت بتخفيف الحكم إلى السجن عام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة حلوان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين انه عاطل وبتفتيشه عثر بحيازته على المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

