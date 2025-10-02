الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدرات للتعاطي بالبساتين

محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز كمية من المخدرات بغرض التعاطي بدائرة قسم شرطة البساتين.

وكان قسم شرطة البساتين ألقى القبض على سائق أثناء مرور دورية أمنية، حيث اشتبه في المتهم وبالتقرب منه حاول الفرار.

ونجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في السيطرة علي المتهم  والقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المواد المخدرة وبسؤاله عن المضبوطات اعترف بحيازتها بغرض التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما اعترف المتهم بأنه ينفق جميع ما يجنيه من عمل على شراء المواد المخدرة وشربها، وأنه معتاد علي ذلك منذ سنوات.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، وأنه يتعاطى مخدر الحشيش. 

