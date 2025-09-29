الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بحيازة مخدرات واستعراض القوة في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وسلاح ناري واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالسجن المشدد 5 سنوات. 

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم لمادة الآيس المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

كانت البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد بحيازة شخص المواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة والتوصل إلى المتهم.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في ضبط المتهم وتبين أنه عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الآيس المخدر وزنت 300 جرام وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة وترويع الأهالي لعدم الإبلاغ عنه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة عين شمس قسم شرطة عين شمس المواد المخدرة النيابة العامة

