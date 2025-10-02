أبطال «ضي» يتحدثون لـ«فيتو»: "قدمنا عملا يجمع بين الدراما والواقعية"

يواصل فيلم “ضي” عروضه بدور السينما المصرية محققًا أصداء واسعة، إذ يعد من بين الأعمال القليلة التى تسلط الضوء على قضايا إنسانية عميقة، فى إطار يجمع بين الدراما والواقعية.

تدور أحداث الفيلم حول قصة شاب صعيدى يحلم بأن يصبح مغنيًا كبيرًا رغم ظروفه القاسية، ليجد نفسه فى رحلة مليئة بالتحديات بين الأمل واليأس، باحثًا عن ذاته وعن فرصة حقيقية لتحقيق حلمه، وساهم فى نجاح العمل مشاركة عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف، من بينهم: الكينج محمد منير، ومحمد شاهين، وأحمد حلمي، وصبرى فواز، وعارفة عبد الرسول، وهو ما أضاف للفيلم بعدًا جماهيريًا خاصًا.

“فيتو" تحدثت مع أبطال الفيلم الذين أفصحوا عن رأيهم فيه وعن بعض الكواليس الخاصة.

فى البداية، تحدث المخرج كريم الشناوي، قائلًا: “أنا سعيد للغاية بأن الفيلم خرج إلى النور، ووصل إلى دور العرض، خاصة أن البعض كان يرى أن إنتاجه أمر صعب نظرًا لطبيعة التصوير وتكاليفه المرتفعة"، مضيفا: “كل مشاهد الفيلم كانت شاقة، لكن إصرار الفريق جعلنا نتجاوز كل التحديات، السينما المصرية مليئة بالنجوم الداعمين لمثل هذه الأعمال، ونجحنا فى تقديم فيلم تجارى وهادف فى الوقت نفسه، وجد جمهوره ونال إعجاب الناس”.

الشناوى اختتم كلامه: “أتمنى أن يكون “ضي” سببًا فى فتح الباب أمام إنتاج المزيد من الأعمال الإنسانية. وبالنسبة لنا، كنا جميعًا كعائلة واحدة، والفيلم له قيمة خاصة لأنه مرتبط بالكينج محمد منير، الذى كان حضوره أساسيًا فى إنجازه”.

أما الفنانة السعودية أسيل عمران، فقالت: “المشاركة فى المهرجانات أمر مميز، لكن الأجمل هو أن أرى تفاعل الجمهور مباشرة. النص شدّنى منذ اللحظة الأولى، ووافقت على العمل فور قراءته، رغم أننى ترددت فى البداية بشأن قدرتى على إتقان اللهجة الصعيدية".

أضافت “أسيل”: "المخرج أقنعني بأننى سأتعلّم بسرعة عند وصولي إلى مصر، وهذا ما حدث بالفعل. أشعر بفخر كبير لمشاركتى مع فريق الفيلم، وخصوصًا مع اسم كبير مثل الكينج محمد منير، خاصة أن البطل كان يحلم بأن يصبح مغنيًا مثله، هذه التجربة كانت إضافة مهمة لى على المستويين الفنى والإنساني”.

من جانبه، عبّر الفنان الشاب بدر محمد، الذى جسّد شخصية «ضي» بطل الفيلم، عن سعادته بالتجربة قائلًا: «الدور جاء بعد تصفيات بينى وبين 14 فنانا آخر، وتم اختيارى فى النهاية، وكانت سعادتى لا توصف.. أسرتى رحبت جدًا بالفكرة، ورأت أنها قصة مؤثرة تستحق التقديم، والفيلم يدور حول الأمل والسعي وراء الحلم، وأعتقد أننى شعرت بمشاعر جديدة لم أعشها من قبل فى أى عمل آخر.. ورغم أنى لا أغنى بصوتى فى الفيلم، بل تمت الاستعانة بصوت آخر، لكن التجربة كانت مؤثرة بالنسبة لى على جميع المستويات».

وأخيرًا.. فإن فيلم «ضي» ليس مجرد عمل فنى عابر، بل تجربة إنسانية متكاملة سعى أبطاله وصنّاعه إلى تقديمها بكل صدق، بين الرغبة فى نقل قضايا إنسانية، والحرص على صناعة سينما جاذبة للجمهور.

وجاء الفيلم ليجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، وربما تكون هذه التجربة بداية لموجة جديدة من الأعمال التى تضع الإنسان فى قلب الحكاية.

