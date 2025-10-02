الخميس 02 أكتوبر 2025
أحمد السقا يغيب عن موسم دراما رمضان 2026

أحمد السقا، فيتو

قال الفنان أحمد السقا إنه سيغيب عن موسم رمضان 2026، ولن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل، برغم تألقه مع طارق لطفي في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”.

وفي أول ظهور له بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرًا، ظهر الفنان أحمد السقا بالعرض الأول لمسرحية "وهنا القاهرة" لدعم عدد من النجوم الصاعدة والمواهب الشابة أبطال العرض.

وتتناول مسرحية “وهنا القاهرة” ست قصص قصيرة مستوحاة من الحياة اليومية، تجمع بين الكوميديا والدراما، والمسرحية من تأليف وإخراج رشا الجمال.

كما تناقش المسرحية موضوعات مثل الرغبة في الهجرة، والخوف من السلطة، والملل، ونظرة المجتمع للمرأة، باعتبارها قيودًا تفرض على الأفراد وتؤدي إلى "موت بطيء".

العمل يُقدّمه فريق "المسرح الخطير" في إطار دعم المسرح المستقل وتشجيع المواهب الشابة.

وقد حرص عدد من النجوم على الحضور لمؤازرة التجربة، بينهم أحمد السقا، هند صبري، إنجي المقدم، ويسرا اللوزي.

ومن خلال حساب المسرحية على إنستجرام، شارك أحمد السقا صورة البوستر الرسمي، حيث كتب: “عودة المسرح الخطير. مبسوطين إننا نرجع نشارك في عرض مسرحي بيجمع بين الضحك والجدية، ويفتح مساحة حقيقية لمواهب مصر الجديدة عشان يبان صوتها”.

كان أحمد السقا  قد تعرَّض لحادث بسيط بعد خروجه من صلاة الجمعة، حيث اصطدمت سيارته بحجر ضخم في منتصف الطريق، ما أسفر عن إصابته بكدمات طفيفة خضع لعلاجها على الفور، مؤكدًا أن الأمر لم يكن بالخطورة التي صوَّرها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

