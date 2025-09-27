المعاينة تكشف حجم تلفيات سيارة أحمد السقا إثر حادث السير

كشفت معاينة الجهات المختصة لحادث إصابة الفنان أحمد السقا في حادث سير بالقاهرة، عن تهشم مقدمة السيارة بشكل كامل، وتم تشكيل لجنة مرورية.

وكانت قد أكدت مصادر أن الفنان أحمد السقا يتواجد بمنزله الآن، مضيفة أن الحادث وقع بعد أن اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية في الطريق مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة.

وانتقلت قوات الأمن وتم رفع الكتلة الخرسانية من الطريق وإزالة آثار الحادث.

